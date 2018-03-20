Трамп сегодня провел разговор с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает на своей странице в Twitter телеканал NBC News, ссылаясь на слова официального представителя Белого дома, передает УНН.
"Президент Трамп сегодня разговаривал с президентом Путиным", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Вашингтон сообщал, что результаты голосования в России не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.
В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Трампа не стоит считать недружественным жестом.