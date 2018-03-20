Трамп сьогодні провів розмову з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп сьогодні провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter телеканал NBC News, посилаючись на слова офіційного представника Білого дому, передає УНН.
“Президент Трамп сьогодні розмовляв з президентом Путіним”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Вашингтон повідомляв, що результати голосування в Росії не стали для Білого дому сюрпризом і Дональд Трамп не подзвонить привітати з перемогою російського лідера.
У відповідь прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення Трампа не варто вважати недружнім жестом.