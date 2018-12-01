Трамп отменил пресс-конференцию на G20 из-за смерти Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что переносит свою пресс-конференцию по итогам саммита G20, которая планировалась в Буэнос-Айресе, из-за сообщений о смерти бывшего американского лидера Джорджа Буша-старшего. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
"Я очень рассчитывал на пресс-конференцию перед отъездом из Аргентины, потому что у нас были такие большие успехи в наших отношениях с различными странами и их лидерами на G20. Однако, из уважения к семье Буш и бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы подождем и после похорон пресс-конференция состоится", - сообщил Трамп.
Как сообщал УНН, в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший.
Общенациональный траур объявлен в США после его смерти.
Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии.