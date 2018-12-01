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Трамп скасував прес-конференцію на G20 через смерть Буша-старшого

Трамп скасував прес-конференцію на G20 через смерть Буша-старшого

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що переносить свою прес-конференцію за підсумками саміту G20, яка планувалася у Буенос-Айресі, через повідомлення про смерть колишнього американського лідера Джорджа Буша-старшого. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

"Я дуже розраховував на прес-конференцію перед від'їздом з Аргентини, тому що у нас були такі великі успіхи в наших відносинах з різними країнами та їхніми лідерами на G20. Однак, з поваги до сім'ї Буш і колишнього президента Джорджа Буша-старшого ми почекаємо і після похорону прес-конференція відбудеться", - повідомив Трамп.

Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший.

Загальнонаціональний траур оголошений в США після його смерті.

Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії.

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