Трамп скасував прес-конференцію на G20 через смерть Буша-старшого
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що переносить свою прес-конференцію за підсумками саміту G20, яка планувалася у Буенос-Айресі, через повідомлення про смерть колишнього американського лідера Джорджа Буша-старшого. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"Я дуже розраховував на прес-конференцію перед від'їздом з Аргентини, тому що у нас були такі великі успіхи в наших відносинах з різними країнами та їхніми лідерами на G20. Однак, з поваги до сім'ї Буш і колишнього президента Джорджа Буша-старшого ми почекаємо і після похорону прес-конференція відбудеться", - повідомив Трамп.
Як повідомляв УНН, у віці 94 років помер Джордж Буш-старший.
Загальнонаціональний траур оголошений в США після його смерті.
Джордж Буш-старший - 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії.