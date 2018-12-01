Трамп скасував прес-конференцію на G20 через смерть Буша-старшого

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що переносить свою прес-конференцію за підсумками саміту G20, яка планувалася у Буенос-Айресі, через повідомлення про смерть колишнього американського лідера Джорджа Буша-старшого. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.