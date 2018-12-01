Общенациональный траур объявлен в США после смерти Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В США на 5 декабря объявлен общенациональный траур в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
“Президент (Дональд Трамп — ред.) назначил среду, 5 декабря, национальным траурным днем. Он и первая леди будут присутствовать на похоронах в Национальном соборе в Вашингтоне, округ Колумбия”, — сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
В этот день состояться и похороны Буша-старшего. В день траура будут закрыты часть финансовых учреждений.
Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На этой должности он находился с 1989 по 1993 год, избирался от Республиканской партии. Он умер в возрасте 94-х лет, став долгожителем среди президентов США.