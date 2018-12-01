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Загальнонаціональну жалобу оголошено в США після смерті Буша-старшого

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У США 5 грудня оголошено загальнонаціональний траур у зв'язку зі смертю Джорджа Буша-старшого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

“Президент (Дональд Трамп — ред.) призначив середу, 5 грудня, національним траурним днем. Він і перша леді будуть присутні на похоронах в Національному соборі у Вашингтоні, округ Колумбія”, — повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

У цей день відбудуться і похорони Буша-старшого. У день жалоби будуть закриті частина фінансових установ.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. На цій посаді він перебував з 1989 по 1993 рік, обирався від Республіканської партії. Він помер у віці 94-х років, ставши довгожителем серед президентів США.

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