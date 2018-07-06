Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России

"Они (Германия- ред.) заключили сделку по нефти и газу с Россией, в рамках которой они платят миллиарды долларов России. Итак, они хотят, чтобы их защищали от России, но они платят миллиарды долларов России", - утверждал президент.



Он также в очередной раз раскритиковал европейские страны, в том числе и Германию, за низкие расходы на оборону.

"Германия, крупнейшая страна Евросоюза, платит всего 1%", - заявил глава государства.

Президент рассказал, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил: "Мы защищаем вас, и это очень много значит для вас".



Глава государства отметил, что на саммите НАТО вновь поднимет вопрос о военных расходах.

"Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально", - сказал он, добавив, что, несмотря на это, ЕС "делает невозможным (для американских компаний- ред.) вести бизнес" в Европе.



Как сообщал УНН, посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.