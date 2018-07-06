Трамп розкритикував Німеччину за закупівлю палива в Росії

"Вони (Німеччина-ред.) уклали угоду по нафті і газу з Росією, в рамках якої вони платять мільярди доларів Росії. Отже, вони хочуть, щоб їх захищали від Росії, але вони платять мільярди доларів Росії", - стверджував президент .



Він також в черговий раз розкритикував європейські країни, в тому числі і Німеччину, за низькі витрати на оборону.

"Німеччина, найбільша країна Євросоюзу, платить лише 1%", - заявив глава держави.

Президент розповів, що в розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявив: "Ми захищаємо вас, і це дуже багато значить для вас".



Глава держави зазначив, що на саміті НАТО знову підніме питання про військові витрати.

"Ви повинні почати платити по своїх рахунках, Сполучені Штати не збираються дбати про все. Ми платимо приблизно від 70% до 90%, щоб захистити Європу, і це нормально", - сказав він, додавши, що, незважаючи на це, ЄС " унеможливлює (для американських компаній-ред.) вести бізнес" в Європі.



Як повідомляв УНН, посол США в Москві Джон Хантсман повідомив нові подробиці зустрічі американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі.