Трамп рассматривает возможность замены военнослужащих США в Афганистане наемниками

По данным его источников, Трамп разочарован отсутствием значительного прогресса в реализации нынешней стратегии США в Афганистане. Он всерьез заинтересовался идеей Принса, который предлагает заменить американских военнослужащих в этой стране частными наемниками из Blackwater, отмечает канал. Предполагается, что они будут подчиняться специально предназначенном представителю США по Афганистану, который будет отчитываться непосредственно президенту.

По данным NBC, многие члены Совета национальной безопасности при Белом доме выступают против этого плана. Также с ним не согласны министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Однако, если Трамп начнет активно поддерживать эту идею, план размещения в Афганистане частных наемников может быстро вступить официального рассмотрение Пентагона, отмечает телеканал.

По словам Принса, советники Трампа, выступающие против такой идеи, переоценивают возможность урегулирования в Афганистане путем проведения мирных переговоров с членами радикального исламистского движения суннитского толка “Талибан”. Как отметил Принс, сам он пока лично не разговаривал с Трампом о данном вопросе. По словам главы ПГК, он намерен в ближайшее время организовать масштабную кампанию в СМИ в поддержку своей инициативы, надеясь таким образом повлиять на мнение президента.

По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы до 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств.

Справка: Академи (Academi), до января 2010 года известна как Xe Services LLC, до февраля 2009 года — как Blackwater — одна из крупнейших частных военных компаний США, основана в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком. Компания наиболее известна под своим первоначальным названием — “Блеквотер” (Blackwater). Основные доходы получает от участия в военных конфликтах, около 90% выручки составляют правительственные заказы. ПГК стало известной во время участия в Иракской войны в связи с убийствами мирного населения, контрабандой оружия и другими событиями, которые получили широкую огласку в СМИ. Работники ПГК участвовали в войне в Афганистане. Предприятие Blackwater были наняты для устранения последствий урагана “Катрина”. Также заказчиками являются частные лица, нефтедобывающие, страховые компании.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп, объявляя об американских планах в Афганистане, предупредил движение Талибан и “Исламское государство”, что им негде будет искать спасение в Афганистане. Однако в закрытой части стратегии указывает, что афганской армии следует сосредоточиться на защите крупных городов и ключевых точек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников, которые знакомы со стратегическим планом.