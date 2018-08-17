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Трамп розглядає можливість заміни військовослужбовців США в Афганістані найманцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість заміни американських військовослужбовців у Афганістані на співробітників приватної військової компанії Blackwater, що належить Еріку Прінcу. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NBC.

Трамп розглядає можливість заміни військовослужбовців США в Афганістані найманцями

За даними його джерел, Трамп розчарований відсутністю значного прогресу в реалізації нинішньої стратегії США в Афганістані. Він всерйоз зацікавився ідеєю Прінса, який пропонує замінити американських військовослужбовців у цій країні приватними найманцями із Blackwater, зазначає канал. Передбачається, що вони будуть підкорятися спеціально призначеному представнику США щодо Афганістану, який буде звітувати безпосередньо президенту.

За даними NBC, багато членів Ради національної безпеки при Білому домі виступають проти цього плану. Також із ним не згодні міністр оборони США Джеймс Меттіс і держсекретар Майкл Помпео. Однак, якщо Трамп почне активно підтримувати цю ідею, план розміщення в Афганістані приватних найманців може швидко вступити на офіційне розгляд Пентагону, зазначає телеканал.

За словами Прінса, радники Трампа, що виступають проти такої ідеї, переоцінюють можливість врегулювання в Афганістані шляхом проведення мирних переговорів із членами радикального ісламістського руху сунітського напрямку “Талібан”. Як зазначив Прінс, сам він поки особисто не розмовляв із Трампом про дане питання. За словами глави ПВК, він має намір найближчим часом організувати масштабну кампанію в ЗМІ на підтримку своєї ініціативи, сподіваючись таким чином вплинути на думку президента.

За різними даними, в Афганістані зараз дислоковані до 15,5 тис. американських солдатів, допомога яким надають приблизно 7,5 тис. військовослужбовців з країн НАТО та інших держав.

Довідка: Академі (Academi), до січня 2010 року відома як Xe Services LLC, до лютого 2009 року — як Blackwater — одна з найбільших приватних військових компаній США, заснована у 1997 року Еріком Прінсом та Елом Кларком. Компанія найбільш відома під своєю первісною назвою — “Блеквотер” (Blackwater). Основні прибутки отримує від участі у військових конфліктах, близько 90% виручки складають урядові замовлення. ПВК стало відомою під час участі в Іракської війни у зв’язку з вбивствами мирного населення, контрабандою зброї та іншими подіями, які отримали широкий розголос в ЗМІ. Працівники ПВК брали участь у війні в Афганістані. Підприємство Blackwater було найнято для усунення наслідків урагану “Катріна”. Також замовниками є приватні особи, нафтовидобувні, страхові компанії.

Нагадаємо, в минулому році президент США Дональд Трамп, оголошуючи про американські плани в Афганістані, попередив рух Талібан і “Ісламська держава”, що їм ніде буде шукати порятунок в Афганістані. Однак у закритій частині стратегії вказує, що афганській армії слід зосередитися на захисті великих міст і ключових точок, повідомляє газета The New York Times з посиланням на чиновників, які знайомі зі стратегічним планом.

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