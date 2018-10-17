Трамп рассматривает кандидатуру Науерт на должность постпреда США в ООН

“Науэрт стала близка к госсекретарю Помпео, с которым она во вторник отправилась в Саудовскую Аравию. Сотрудники Белого дома считают ее способной выступить в защиту внешней политики администрации Трампа. Она также является главным кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома, которая заменит Сару Сандерс, когда она уйдет, хоть эта работа и менее привлекательна в связи с сокращением количества пресс-брифингов в последние два месяца”, — сообщает газета.

Сама Науэрт не стала комментировать изданию информацию о своем возможном назначении на эту должность, в Белом доме также отказались от комментариев.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает не менее пяти кандидатур на должность постпреда США при ООН. Позже стало известно, что президент исключил из данного списка своего экс-советника Дину Пауэлл. По данным агентства Reuters, возможность ее возвращения в команду Трампа встретила сопротивление в Белом доме. Нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, занимающая этот пост с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она уйдет с должности в январе следующего года.