Постпред США в ООН пішла у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Постійний представник США в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі пішла у відставку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, передає УНН.
За словами джерела, минулого тижня Н.Хейлі обговорила свою відставку з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.
Як повідомляє видання Axios з посиланням на свої два джерела, Д.Трамп прийняв відставку постпреда.
“Важливе повідомлення з моїм другом послом Ніккі Хейлі в Овальному кабінеті о 10:30 ранку”, — написав тим часом Трамп у Twitter.
Як повідомляв УНН, екс-помічниця президента США Дональда Трампа, колишній директор із комунікацій Білого дому Хоуп Хікс займе одну з керівних посад в американській телемережі Fox.