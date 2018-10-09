CNN: Колишня помічниця Трампа обійме посаду в Fox

За даними телекомпанії, Хікс займе в Fox посаду виконавчого віце-президента, відповідального за комунікації та зв'язки із громадськістю. Вона приступить до виконання своїх обов'язків на початку наступного року.

29-річна Хікс оголосила про свій відхід із Білого дому в лютому цього року. Вона працювала з Трампом, починаючи ще з його президентської кампанії, і була одним із його найближчих радників.

У Білому домі Хікс займалася зв'язками із громадськістю та із засобами масової інформації, у тому числі організовувала для американського лідера інтерв'ю, і в цілому займалася всією інформаційно-пропагандистською політикою адміністрації США. Як зазначає CNN, на новій посаді в Fox спектр її обов'язків буде схожий. Зокрема, в сферу її відповідальності буде входити вибудовування піар-політики компанії.

Телемережі Fox належить кабельний телеканал Fox News, який традиційно виступає на підтримку політики Трампа. Fox News Channel рекламує себе зі слоганами “Fair and balanced” (“справедливий і зважений”), а також “We report. You decide” (“Ми розповідаємо. Ви вирішуєте”) і претендує на нейтральне висвітлення подій. Критики зі конкуруючих ЗМІ та Демократичної партії, однак, не раз заявляли про явний правий і консервативний ухил каналу, особливо під час Іракської війни, президентських виборів 2008 року і з моменту обрання на посаду Президента США Барака Обами. У відповідь на це канал часто відповідає, що решта медійного простору є занадто лівим, а він сам нібито належить до консервативних поглядів зі “не меншим відношенням”, ніж до ліберальних. Ліберальні ЗМІ США звинувачують Fox News у тому, що він фактично є рупором Республіканської партії у цілому і Трампа зокрема.

Як раніше інформував УНН, у липні цього року екс-президент Fox News Білл Шайн був призначений заступником керівника апарату співробітників Білого дому з комунікацій. Це нова назва посади, яку раніше займала Хікс. 54-річний Шайн був звільнений з Fox News травнем 2017 року у зв’язку зі скандалом навколо колишнього гендиректора телеканалу Роджера Ейлс, нині покійного. З’ясувалося, що той був винен у сексуальних домаганнях до підлеглих. Посада директора з комунікацій Білого дому вакантна з березня, коли про свою відставку оголосила Хоуп Хікс. Однак Хікс не була заступником керівника апарату співробітників Білого дому.