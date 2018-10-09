Постпред США в ООН ушла в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли ушла в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
По словам источника, на прошлой неделе Н.Хейли обсудила свою отставку с президентом США Д.Трампом в Белом доме.
Как сообщает издание Axios со ссылкой на свои два источника, Д.Трамп принял отставку постпреда.
"Важное сообщение с моим другом послом Никки Хейли в Овальном кабинете в 10:30 утра", - написал при этом Трамп в Twitter.
Как сообщал УНН, экс-помощница президента США Дональда Трампа, бывший директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс займет одну из руководящих должностей в американской телесети Fox.