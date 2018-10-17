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Трамп розглядає кандидатуру Науерт на посаду постпреда США в ООН

Трамп розглядає кандидатуру Науерт на посаду постпреда США в ООН

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт на посаду постпреда США в ООН. Про це у вівторок повідомила газета Politico з посиланням на джерела в адміністрації США, передає УНН.

“Науерт стала близька до держсекретаря Помпео, з яким вона у вівторок вирушила до Саудівської Аравії. Співробітники Білого дому вважають її здатною виступити на захист зовнішньої політики адміністрації Трампа. Вона також є головним кандидатом на посаду прес-секретаря Білого дому, яка замінить Сару Сандерс, коли вона піде, хоч ця робота і менш приваблива в зв’язку зі скороченням кількості прес-брифінгів в останні два місяці”, — повідомляє газета.

Сама Науерт не стала коментувати виданню інформацію про своє можливе призначення на цю посаду, в Білому домі також відмовилися від коментарів.

Раніше Трамп заявив, що розглядає не менше п’яти кандидатур на посаду постпреда США при ООН. Пізніше стало відомо, що президент виключив із списку свого екс-радника Діну Пауелл. За даними агентства Reuters, можливість її повернення в команду Трампа зустріла опір в Білому домі. Нинішній постпред США при ООН Ніккі Хейлі, що займає цю посаду з січня 2017 року, 9 жовтня оголосила про свою відставку. Як очікується, вона піде з посади в січні наступного року.

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