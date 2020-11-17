Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп запросил варианты нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана, но в итоге отказался от этого шага. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов, передает УНН.
Трамп сделал запрос во время встречи в четверг со своими высокопоставленными советниками по национальной безопасности, включая вице-президента Майка Пенса, нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, сообщил чиновник.
Сотрудник администрации подтвердил встречу, о которой сообщил NYT. В статье издание сообщало, что советники убедили Трампа не наносить удар из-за угрозы более широкого конфликта.
“Он спросил о вариантах. Они дали ему сценарии, и в конечном итоге он решил не делать никаких шагов”, — сказал чиновник. Белый дом от комментариев отказался.
Все четыре года своего президентства Трамп проводил агрессивную политику в отношении Ирана, выйдя из ядерной сделки с Тегераном, которое подписал его предшественник Барак Обама.
Запрос о вариантах нанесения удара поступил на следующий день после того, как в отчете ООН было сказано, что Иран завершил перевод ряда усовершенствованных центрифуг по наземному завода на своем основном заводе по обогащению урана в подземный, что является новым нарушением ядерной сделки с ведущими государствами.