МАГАТЕ виявило в Ірані збагаченого урану в 12 разів більше допустимого

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. За даними Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ), запаси збагаченого урану в Ірані в 12 разів перевищують дозволені “ядерної угодою”. Про це повідомляє в середу, 11 листопада, агентство DPA з посиланням на щоквартальний звіт, поширений штаб-квартирою МАГАТЕ, передає УНН.

У звіті, зокрема, вказується, що, за даними на 2 листопада, запаси ядерного палива в Ісламській республіці перевищують 2400 кг, в той час як за угодою, підписаною Іраном у Відні в 2015 році, вони повинні були зберігатися на рівні 200 кг.

Крім того, в документі наголошується, що всупереч досягнутій угоді Іран розмістив під землею першу групу передових центрифуг для збагачення урану. При цьому експерти вказують, що паливо в них поки не завантажено. Як відзначає DW, з дипломатичних кіл просочилася інформація, що зараз йде монтаж другої з трьох груп таких центрифуг.

МАГАТЕ також заявило, що чекає від керівництва Ісламської республіки пояснень з приводу виявлення частинок урану в двох місцях, не позначених як місце зберігання ядерного палива.

У вересні МАГАТЕ отримали доступ до одного із можливих ядерних об’єктів Ірану.

У червні 2015 року п’ять країн — постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану отримати ядерну зброю. США в травні 2018 року вийшли цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов’язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 рік оголосив про відмову від “останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг”, і заявив, що тепер “обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося”.

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