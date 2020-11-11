МАГАТЕ виявило в Ірані збагаченого урану в 12 разів більше допустимого

У звіті, зокрема, вказується, що, за даними на 2 листопада, запаси ядерного палива в Ісламській республіці перевищують 2400 кг, в той час як за угодою, підписаною Іраном у Відні в 2015 році, вони повинні були зберігатися на рівні 200 кг.

Крім того, в документі наголошується, що всупереч досягнутій угоді Іран розмістив під землею першу групу передових центрифуг для збагачення урану. При цьому експерти вказують, що паливо в них поки не завантажено. Як відзначає DW, з дипломатичних кіл просочилася інформація, що зараз йде монтаж другої з трьох груп таких центрифуг.

МАГАТЕ також заявило, що чекає від керівництва Ісламської республіки пояснень з приводу виявлення частинок урану в двох місцях, не позначених як місце зберігання ядерного палива.

У вересні МАГАТЕ отримали доступ до одного із можливих ядерних об’єктів Ірану.

У червні 2015 року п’ять країн — постійних членів Ради Безпеки ООН і Німеччина, після багаторічних переговорів з Іраном, уклали атомну угоду (ВДП), яка має на меті не дозволити Тегерану отримати ядерну зброю. США в травні 2018 року вийшли цієї угоди і ввели проти Тегерана односторонні санкції.

У відповідь Іран спочатку відмовився виконувати частину зобов’язань в рамках СВПД, а 6 січня 2020 рік оголосив про відмову від “останнього ключового обмеження, що стосується кількості центрифуг”, і заявив, що тепер “обмежень по роботі з ядерною програмою Ірану не залишилося”.