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МАГАТЭ обнаружило в Иране обогащенного урана в 12 раз больше допустимого

МАГАТЭ обнаружило в Иране обогащенного урана в 12 раз больше допустимого

Киев  •  УНН

 • 13997 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные "ядерным соглашением". Об этом сообщает в среду, 11 ноября, агентство DPA со ссылкой на ежеквартальный отчет, распространенный штаб-квартирой МАГАТЭ, передает УНН.

В отчете, в частности, указывается, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению, подписанному Ираном в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Кроме того, в документе отмечается, что вопреки достигнутому соглашению Иран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружены. Как отмечает DW, из дипломатических кругов просочилась информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

МАГАТЭ также заявило, что ждет от руководства Исламской республики объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

В сентябре МАГАТЭ получили доступ к одному из возможных ядерных объектов Ирана.

В июне 2015 года пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомное соглашение (СВДП), что подразумевает недопущение получение ядерного оружия Тегераном. США в мае 2018 году вышли этого соглашения и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 года объявил об отказе от “последнего ключевого ограничение, касающееся количества центрифуг”, и заявил, что теперь “ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось” .

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