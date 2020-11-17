Трамп розглядав можливість нанесення удару по ядерному об'єкту в Ірані - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулого тижня президент США Дональд Трамп запросив варіанти нанесення удару по головному ядерному об’єкту Ірану, але в підсумку відмовився від цього кроку. Про це пише The New York Times із посиланням на чотири джерела з числа діючих і колишніх посадових осіб Сполучених Штатів, передає УНН.
Трамп зробив запит під час зустрічі у четвер із своїми високопоставленими радниками з національної безпеки, включаючи віце-президента Майка Пенса, нового виконуючого обов’язки міністра оборони Крістофера Міллера і голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, повідомив чиновник.
Співробітник адміністрації підтвердив зустріч, про яку повідомив NYT. У статті видання повідомляло, що радники переконали Трампа не завдавати удар із-за загрози більш широкого конфлікту.
“Він запитав про варіанти. Вони дали йому сценарії, і в кінцевому підсумку він вирішив не робити ніяких кроків”, — сказав чиновник. Білий дім від коментарів відмовився.
Всі чотири роки свого президентства Трамп проводив агресивну політику щодо Ірану, вийшовши з ядерної угоди з Тегераном, яку підписав його попередник Барак Обама.
Запит про варіанти нанесення удару надійшов на наступний день після того, як в звіті ООН було сказано, що Іран завершив переклад ряду вдосконалених центрифуг з наземного заводу на своєму основному заводі зі збагачення урану на підземний, що є новим порушенням ядерної угоди з провідними державами.