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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп рассматривает медиа-звезду правых взглядов Дэна Бонгино на должность главы Секретной службы США

Трамп рассматривает медиа-звезду правых взглядов Дэна Бонгино на должность главы Секретной службы США

Киев  •  УНН

 • 2513 просмотра

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Дональд Трамп рассматривает кандидатуру правого радиоведущего и бывшего агента Дэна Бонгино на должность директора Секретной службы США. Эксперты считают, что агентству требуется обновление, хотя некоторые сомневаются в административном опыте кандидата.

Выбор нового директора будет иметь решающее значение для будущего агентства, которое может быть «истощенным» после напряженной кампании 2024 года. 

Пишет УНН со ссылкой на Ипԁепԁепԁепт.

Дональд Трамп рассматривает «правого» радиоведущего Дэна Бонгино в качестве кандидата в руководители Секретной службы, поскольку спецслужба пытается восстановить доверие после многочисленных покушений на Трампа во время президентской кампании 2024 года.

Ведущий политического подкаста Дэн Бонгино ранее работал агентом секретной службы, а также был постоянным комментатором и ведущим на Fox News.

Члены Конгресса, а также независимая экспертная комиссия, созданная при Министерстве внутренней безопасности, заявили, что Секретная служба нуждается в полном пересмотре, и что ей будет выгодно, если постороннее лицо придет и переориентирует агентство на его основную миссию защиты.

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Некоторые члены агентства, однако, отметили, что Бонюино и другим кандидатам не хватает административного опыта, хотя это не помешало Трампу сделать другие нестандартные решения.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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