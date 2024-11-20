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Трамп выбрал бывшую руководительницу промоушена реслинга WWE министром образования

Трамп выбрал бывшую руководительницу промоушена реслинга WWE министром образования

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп выбрал Линду Макмегон, бывшую руководительницу WWE, на должность министра образования. Макмегон уже работала в первой администрации Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает назначения в свое будущее правительство, во вторник назвав Линду Макмегон, бывшего руководителя крупнейшего промоушена реслинга World Wrestling Entertainment, которая работала в первой администрации Трампа, своим избранником на должность главы Министерства образования страны, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

детали

Если ее утвердит Сенат, Макмегон будет курировать министерство, от которого Трамп, по его словам, планирует «избавиться» в его нынешнем виде и позволить каждому штату индивидуально «заниматься образованием».

«Как министр образования Линда будет неустанно бороться за распространение «Выбора» на все штаты Америки и предоставление родителям возможности принимать лучшие решения в сфере образования для своих семей», - сказал Трамп в заявлении, в котором Макмегон описывается как „ярый защитник прав родителей“.

Макмегон перепостила сообщение Трампа, которое было распространено его предвыборной кампанией, на X. Ранее в тот же день она присоединилась к Трампу и Илону Маску, который был назначен сопредседателем нового «Министерства эффективности правительства», во время запуска SpaceX Starship в Техасе.

76-летняя Макмегон является сопредседателем переходной президентской команды Трампа. Она была главой Управления малого бизнеса во время его первого президентства, прежде чем ушла с должности на уровне кабинета министров в 2019 году, чтобы возглавить протрамповский суперкомитет политических действий America First Action.

До того, как она присоединилась к первой администрации Трампа, Макмегон работала в Совете по образованию штата Коннектикут в 2009 году, прежде чем ушла в отставку, чтобы баллотироваться в 2010 и 2012 годах на места в Сенате США в штате, однако, попытки были безуспешными.

Макмегон Булла один раз и головных спонсорів Трампа під час кампаній 2024 року-вона внесла Понд 20 млійонів долларів до суперкомитета політичних дій Make America Great Again Inc. а також 937 800 доларів у його кампанію та пов'язані з нею спільні комітети зі збору коштів. Вона одружена з колишним генеральным директором World Wrestling Entertainment Винсом Макмегоном.

По данным Управления кадровой политики, бюджет Министерства образования США составляет 241,6 миллиарда долларов, а в штате работает около 13 000 сотрудников.

При администрации Байдена Министерство образования одобрило списание задолженности по студенческим кредитам на сумму 175 миллиардов долларов. Администрация также стремилась расширить защиту гражданских прав для студентов ЛГБТК с помощью нового правила Раздела IX, которое расширяет определение сексуального домогательства в школах. Правило было заблокировано в нескольких штатах, которые выступили против этой политики.

Трамп заявил во время предвыборной кампании, что он отменит защиту в Разделе ІХ для студентов-трансгендеров. Он также сказал, что планирует подписать указ, который лишит федерального финансирования «любую школу, которая перекладывает на плечи наших детей критическую расовую теорию, трансгендерное безумие и другой неподобающий расовый, сексуальный или политический контент».

Макмегон раскритиковала программы разнообразия, равенства и инклюзивности, написав в статье, опубликованной Fox News в этом году, что положения DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) «не имеют отношения к подготовке квалифицированных рабочих» и что такая политика «добавляет расходы и административную нагрузку ко всем программам ученичества».

Макмегон является председателем совета директоров America First Policy Institute, консервативного аналитического центра, которую она запустила вместе с другими бывшими должностными лицами администрации Трампа в 2021 году. Трамп заявил, что планирует назначить других лиц, связанных с организацией, включая бывшего представителя Дага Коллинза из Джорджии на должность министра по делам ветеранов и бывшего представителя Ли Зелдина из Нью-Йорка на должность главы Агентства по охране окружающей среды.

Макмегон также является последним кандидатом кабинета министров из переходной команды Трампа. Ранее во вторник он назвал генерального директора Cantor Fitzgerald Говарда Лютника, который является сопредседателем его переходного процесса вместе с Макмегон, своим кандидатом на должность министра торговли.

Кого Трамп уже выбрал в свой кабинет и кто может претендовать на эту должность

По данным Reuters, список таков:

МАРКО РУБИО, государственный секретарь

МЕТ ГЕТЦ, генеральный прокурор

ТУЛСИ ХАББАРД, директор национальной разведки

РОБЕРТ Ф. КЕННЕДИ-младший, министр здравоохранения и социальных служб

ПИТ ГЕГСЕТ, министр обороны

ЛИ ЗЕЛДИН, администратор Агентства по охране окружающей среды (EPA)

МАЙК Уолтц, советник по национальной безопасности

Сьюзи ВАЛЬЗ, глава администрации

ТОМ ГОМАН ," пограничный царь", будет отвечать за границы страны

Элиз СТЕФАНИК, посол в ООН

Илон МАСК и Вивек Рамасвами, руководители министерства эффективности правительства

Кристи НОЭМ, министр внутренней безопасности

ДУГ БУРГУМ, министр внутренних дел и "энергетический царь"

ДЖОН Рэдклифф, директор ЦРУ

ГОВАРД Лунтик, министр торговли

Кевин стих, потенциальный министр финансов

МАРК РОУЭН, потенциальный министр финансов

Билл ХЕГЕРТИ, потенциальный министр финансов

Скотт БЕССЕНТ, потенциальный министр финансов

РОБЕРТ Лайтхайзер, потенциальный "торговый король" или министр финансов

Линда Макмахон, министр образования

КАШ ПАТЕЛЬ, потенциальный кандидат на должности в области национальной безопасности

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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