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Трамп провел телефонный разговор с путиным, говорили о войне в Украине - WP

Трамп провел телефонный разговор с путиным, говорили о войне в Украине - WP

Киев  •  УНН

20:21 • 6627 просмотра

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Трамп провел телефонный разговор с путиным для обсуждения войны в Украине. Во время разговора он призвал не эскалировать конфликт и напомнил о военном присутствии США в Европе.

Новоизбранный лидер Соединенных Штатов провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным, во время которого они вспомнили войну в Украине. Об этом со ссылкой на источники передает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, во время звонка, который Трамп совершил со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому лидеру не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

По данным нескольких собеседников, путин и Трамп говорили о необходимости мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

Издание со ссылкой на два источника отмечает, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке Путину и не возражало против того, чтобы разговор состоялся. По словам собеседников издания, украинские чиновники уже давно понимали, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным относительно дипломатического решения войны в Украине.

Как говорится в материале, первые звонки Трампа с мировыми лидерами проходят без поддержки Государственного департамента и правительственных переводчиков США. Переходная команда Трампа еще не подписала соглашение с соответствующей службой, что является стандартной процедурой для президентских переходов.

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW8 ноября 2024, 07:59 • 57268 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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