Трамп признался, что ФИФА отменила красную карточку Балогуна по его просьбе

Президент США Дональд Трамп признал, что именно по его инициативе ФИФА отменила красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогуна накануне матча с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, передает УНН.

Они как будто запутались. Он не сделал ничего плохого. А он — наш лучший игрок или один из лучших. Он очень важный игрок, а ему показали красную карточку. Я не знал, что это значит. Не думал, что это имеет большое значение. Потом я начал слышать, что это значит, что он не сможет играть в следующем матче, по крайней мере в следующем. Я сказал: "Черт, это серьезно, знаешь, если бы это случилось с другим игроком, это было бы несправедливо". Но когда у тебя забирают лучшего игрока — или одного из лучших, у них есть несколько отличных игроков, но — и говорят, что ты не можешь играть, это очень несправедливо