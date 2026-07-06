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Трамп признался, что ФИФА отменила красную карточку Балогуна по его просьбе

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Президент США Дональд Трамп признал, что именно он обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку нападающего Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, позволив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Трамп признался, что ФИФА отменила красную карточку Балогуна по его просьбе

Президент США Дональд Трамп признал, что именно по его инициативе ФИФА отменила красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогуна накануне матча с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, передает УНН

Они как будто запутались. Он не сделал ничего плохого. А он — наш лучший игрок или один из лучших. Он очень важный игрок, а ему показали красную карточку. Я не знал, что это значит. Не думал, что это имеет большое значение. Потом я начал слышать, что это значит, что он не сможет играть в следующем матче, по крайней мере в следующем. Я сказал: "Черт, это серьезно, знаешь, если бы это случилось с другим игроком, это было бы несправедливо". Но когда у тебя забирают лучшего игрока — или одного из лучших, у них есть несколько отличных игроков, но — и говорят, что ты не можешь играть, это очень несправедливо 

- сказал Трамп. 

Он добавил, что это очень несправедливо, когда кого-то наказывают за матч, который еще не состоялся. 

Это очень несправедливо. Так делать нельзя. Так что, да, я обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть это решение. Я разговаривал с человеком, которого очень уважают, и, кстати, уровень уважения к нему вырос в несколько раз. Он и до начала этих событий был хорошим, но знаете, в этой стране он действительно приложил к этому немало усилий. Именно я заставил их это сделать. Это был не Байден. Байден спал 

- добавил Трамп. 

Он отметил, что разговаривал с президентом ФИФА Джанни Инфантино. 

Я не говорил: "Ты должен это сделать". Этот человек — умный, твердый мужчина, Джанни Инфантино. Он умный, твердый мужчина, и его акции взлетели до небес 

- заявил Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино после красной карточки Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, разрешив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.

УЕФА назвал непонятным решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола. 

Павел Башинский

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