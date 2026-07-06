Трамп признался, что ФИФА отменила красную карточку Балогуна по его просьбе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп признал, что именно он обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку нападающего Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, позволив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.
Президент США Дональд Трамп признал, что именно по его инициативе ФИФА отменила красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогуна накануне матча с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, передает УНН.
Они как будто запутались. Он не сделал ничего плохого. А он — наш лучший игрок или один из лучших. Он очень важный игрок, а ему показали красную карточку. Я не знал, что это значит. Не думал, что это имеет большое значение. Потом я начал слышать, что это значит, что он не сможет играть в следующем матче, по крайней мере в следующем. Я сказал: "Черт, это серьезно, знаешь, если бы это случилось с другим игроком, это было бы несправедливо". Но когда у тебя забирают лучшего игрока — или одного из лучших, у них есть несколько отличных игроков, но — и говорят, что ты не можешь играть, это очень несправедливо
Он добавил, что это очень несправедливо, когда кого-то наказывают за матч, который еще не состоялся.
Это очень несправедливо. Так делать нельзя. Так что, да, я обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть это решение. Я разговаривал с человеком, которого очень уважают, и, кстати, уровень уважения к нему вырос в несколько раз. Он и до начала этих событий был хорошим, но знаете, в этой стране он действительно приложил к этому немало усилий. Именно я заставил их это сделать. Это был не Байден. Байден спал
Он отметил, что разговаривал с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Я не говорил: "Ты должен это сделать". Этот человек — умный, твердый мужчина, Джанни Инфантино. Он умный, твердый мужчина, и его акции взлетели до небес
Напомним
Президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино после красной карточки Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, разрешив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.
УЕФА назвал непонятным решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола.