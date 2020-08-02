Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с первой для США за последние 45 лет посадкой на воду
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил в своем Twitter всех причастных к успешной посадке корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе, которая стала для американцев первой за последние 45 лет, сообщает УНН.
“Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии продолжительностью два месяца. Спасибо вам всем!” — написал он. “Астронавты совершили первое приводнения 45 лет. Очень впечатляюще!” — добавил американский лидер.
Crew Dragon совершил в воскресенье посадку на воду недалеко от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Корабль в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (2:35 по киевскому времени 2 августа). Последний раз приводнения американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем “Союз-19” в рамках программы “Союз-Аполлон”.
Корабль Crew Dragon, выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon-9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Херли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.
Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году.
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