Трамп привітав екіпаж Crew Dragon з першою для США за останні 45 років посадкою на воду

“Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам всім!” — написав він. “Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!” — додав американський лідер.

Crew Dragon здійснив в неділю посадку на воду неподалік від узбережжя американського штату Флорида в Мексиканській затоці. Корабель в автоматичному режимі відстикувався від МКС в суботу о 19:35 за часом східного узбережжя США (2:35 за київським часом 2 серпня). Останній раз приводнення американських апаратів було здійснено в 1975 році, коли американський модуль Apollo повернувся на Землю після участі в експериментальному спільному польоті з радянським кораблем “Союз-19” в рамках програми “Союз-Аполлон”.

Корабель Crew Dragon, виведений на орбіту ракетою-носієм Falcon-9 30 травня, пристикувався в автоматичному режимі до МКС 31 травня. Він являє собою модифікацію вантажного корабля Dragon, який вже доставляє туди вантажі. Херлі і Бенкен присвоїли йому назву Endeavour за аналогією з кораблем програми Space Shuttle, на якому обидва астронавта виконували свої перші космічні польоти.

Запуск Crew Dragon став першим за дев’ять років пілотованим польотом, здійснюваним з території США на космічному кораблі місцевого виробництва. NASA припинило їх в 2011 році.

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