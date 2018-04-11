Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии

"Россия пообещала сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут, красивые, новые и "умные"! Вы не должны быть партнерами с животными, которые газом убивают своих людей и наслаждаются этим!", - заявил Трамп.



Как сообщал УНН, европейская организация по безопасности воздушной навигации "Евроконтроль" предостерегла авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов. В организации отметили, что в этот период возможно использование ракет класса "воздух-земля" и/или крылатых ракет, а также возможные сбои в работе радионавигационного оборудования.



