Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії

"Росія пообіцяла збивати всі ракети, випущені в Сирії. Приготуйся, Росія, тому що вони будуть, красиві, нові і "розумні"! Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які газом вбивають своїх людей і насолоджуються цим!" - заявив Трамп .



Як повідомляв УНН, європейська організація з безпеки повітряної навігації "Євроконтроль" застерегла авіакомпанії в зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин. В організації зазначили, що в цей період можливе використання ракет класу "повітря-земля" і/або крилатих ракет, а також можливі збої в роботі радіонавігаційного обладнання.



