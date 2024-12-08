Трамп пригрозил вывести США из НАТО: назвал причину
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из НАТО, если союзники не будут выполнять финансовые обязательства. Он считает несправедливой разницу в расходах на оборону между США и другими членами альянса.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп допускает выход Соединительных Штатов из НАТО, если союзники не будут выполнять свои финансовые обещания. об этом он сказал в интервью телеканалу NBC news, передает УНН.
Детали
Трамп назвал "несправедливой" разницу в выделении средств на оборону между США и другими членами НАТО.
Он заявил, что если члены НАТО "будут платить по своим счетам, безусловно" он сохранит роль Америки в альянсе.
По его словам, выполнение финансовых обязательств станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в НАТО.
Дополнение
также Дональд Трамп заявил, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации.