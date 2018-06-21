Трамп сравнил аэропорты США с воздушными гаванями стран третьего мира

Глава государства подчеркнул, что его администрация уже начала работу над модернизацией инфраструктуры страны. “Мы работаем над аэропортами. Мы похожи на страны третьего мира с нашими аэропортами. Просто смешно!” — сказал он.

По словам президента, США “много лет назад были лидерами” в этой сфере. “Сейчас вы прилетаете в аэропорты Китая, Саудовской Аравии, Дубая, других стран. И вы смотрите на эти аэропорты, они фантастические!” — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что сейчас идет процесс модернизации американских аэропортов. “Проделано много работы в этой связи”, — заключил Трамп.

Как сообщал УНН, две американские авиакомпании American Airlines и United Airlines обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не перевозить на их самолетах детей нелегальных иммигрантов, которые по решению американских властей были разлучены с семьями.