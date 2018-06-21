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Трамп сравнил аэропорты США с воздушными гаванями стран третьего мира

Трамп сравнил аэропорты США с воздушными гаванями стран третьего мира

Киев  •  УНН

 • 8466 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду сравнил инфраструктуру американских аэропортов с воздушными гаванями стран третьего мира. С такими словами он выступил во время круглого стола в городе Дулут (штат Миннесота), который был посвящен вопросу защиты прав американских рабочих, передает УНН со ссылкой на материалы мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что его администрация уже начала работу над модернизацией инфраструктуры страны. “Мы работаем над аэропортами. Мы похожи на страны третьего мира с нашими аэропортами. Просто смешно!” — сказал он.

По словам президента, США “много лет назад были лидерами” в этой сфере. “Сейчас вы прилетаете в аэропорты Китая, Саудовской Аравии, Дубая, других стран. И вы смотрите на эти аэропорты, они фантастические!” — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что сейчас идет процесс модернизации американских аэропортов. “Проделано много работы в этой связи”, — заключил Трамп.

Как сообщал УНН, две американские авиакомпании American Airlines и United Airlines обратились к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не перевозить на их самолетах детей нелегальных иммигрантов, которые по решению американских властей были разлучены с семьями.

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