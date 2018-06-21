Трамп порівняв аеропорти США з повітряними гаванями країн третього світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу порівняв інфраструктуру американських аеропортів з повітряними гаванями країн третього світу. З такими словами він виступив під час круглого столу в місті Дулут (штат Міннесота), який був присвячений питанню захисту прав американських робітників, передає УНН з посиланням на матеріали заходу.
Глава держави підкреслив, що його адміністрація вже почала роботу над модернізацією інфраструктури країни. “Ми працюємо над аеропортами. Ми схожі на країни третього світу з нашими аеропортами. Просто смішно!” — сказав він.
За словами президента, США “багато років тому були лідерами” в цій сфері. “Зараз ви прилітаєте в аеропорти Китаю, Саудівської Аравії, Дубаю, інших країн. І ви дивитеся на ці аеропорти, вони фантастичні!” — підкреслив глава держави.
Він пояснив, що зараз йде процес модернізації американських аеропортів. “Виконано багато роботи у зв’язку з цим”, — уклав Трамп.
Як повідомляв УНН, дві американські авіакомпанії American Airlines і United Airlines звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням не перевозити на їх літаках дітей нелегальних іммігрантів, які за рішенням американської влади були розлучені з сім’ями.