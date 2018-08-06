Трамп подтвердил общение сына с россиянами для получения компромата на оппонентов

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп признал, что его сын, Дональд Трамп-младший, встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года "для получения информации о противнике", но считает это законным. Об этом со ссылкой на Twitter президента США, пишет издание BBC, передает УНН.

На сегодня это наиболее точное объяснение мотивов встречи Трампа-младшего с кремлевским адвокатом в здании Trump Tower, пишет издание.

Так, в воскресенье американские СМИ, включая Washington Post, CNN и AP, сообщили, что Трамп взволнован тем, что его сын Дональд мог столкнуться с юридическими проблемами из-за встречи 9 июня 2016 года с Весельницкой в Нью-Йорке. Они ссылаются на несколько неназванных источников.

Позже Трамп написал на своей странице в Twitter: "Фейковые новости, полная фальсификация, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына, Дональда, в башне Trump Tower. Это была встреча для получения информации о сопернике, это абсолютно законно и постоянно практикуется в политике - и это завершилось ничем. Я не знал об этом!"

Напомним, ранее Трамп ответил, что он знал о встрече представителей своего предвыборного штаба с российскими представителями в июне 2016 года.

Ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн заявил, что Трамп знал, что его зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший и глава штаба Пол Манафорт встречались с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы имела компромат на Хиллари Клинтон.

Трамп-младший ранее заявлял, что на той встрече никаких компрометирующих материалов на Хиллари Клинтон им не передавали.

Напомним, иностранные СМИ сообщали, что Наталья Весельницкая - адвокат, которая встречалась с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, - связана с российскими властями, поскольку представляла ФСБ РФ в судебном процессе.

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