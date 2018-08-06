Трамп підтвердив спілкування сина з росіянами для отримання компромату на опонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп визнав, що його син, Дональд Трамп-молодший, мав зустріч з російським адвокатом Наталією Весельницькою у червні 2016 року “для отримання інформації про супротивника”, але вважає це законним. Про це з посиланням на Twitter президента США, пише видання BBC, передає УНН.
На сьогодні це є найточнішим поясненням стосовно мотивів зустрічі Трампа-молодшого з кремлівським адвокатом в будівлі Trump Tower, пише видання.
Так, у неділю американські ЗМІ, включаючи Washington Post, CNN та AP, повідомили, що Трамп переймався тим, що його син Дональд міг зіткнутись із юридичними проблемами через зустріч 9 червня 2016 року з Весельницькою в Нью-Йорку. Вони посилаються на кілька безіменних джерел.
Пізніше Трамп написав на своїй сторінці в Twitter: “Фейкові новин, повна фальсифікація, що мене турбує зустріч мого чудового сина, Дональда, у вежі Trump Tower. Це була зустріч для отримання інформації про суперника, це абсолютно законно і постійно практикується в політиці — і це завершилось нічим. Я не знав про це!”
Нагадаємо, раніше Трамп заперечив, що він знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу з російськими представниками у червні 2016 року.
Раніше колишній адвокат президента США Майкл Коен заявив, що Трамп знав, що його зять Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший та голова штабу Пол Манафорт зустрічались з адвокатом Наталією Весельницькою, яка нібито мала компромат на Хілларі Клінтон.
Трамп-молодший раніше заявляв, що на тій зустрічі жодних компрометуючих матеріалів на Хілларі Клінтон їм не передавали.
Нагадаємо, іноземні ЗМІ повідомляли, що Наталія Весельницька — адвокат, яка зустрічалась із сином президента США Дональдом Трампом-молодшим, — пов’язана з російською владою, оскільки представляла ФСБ РФ у судовому процесі.