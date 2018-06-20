Трамп поддержал сразу два иммиграционных законопроекты

Он пояснил, что президент-республиканец провел консультации со своими однопартийцами из нижней палаты законодательного органа страны. “Он (Трамп) поддержал оба иммиграционных законопроекта Палаты представителей, которые приведут к сооружению стены (на американо-мексиканской границе), закрытию юридических лазеек, упразднению визовой лотереи и цепной миграции, решению возникшего на границе страны кризиса и вопросу разлучения семей...”, — отметил Шах. По его словам, президент заявил, что “на 100%” поддерживает республиканцев.

Как отметил участвовавший в консультациях с главой Белого дома конгрессмен Карлос Курбело, Трамп заявил, что подпишет “любой законопроект республиканцев”, который получит одобрение Конгресса.

Инициативы по реформе иммиграционного законодательства, как отмечают местные комментаторы, отличаются друг от друга — одна из них “крайне консервативная”, а вторая — “более умеренная” и даже предоставляет защиту иммигрантам, которых называют Dreamers (“Мечтатели”), поскольку они мечтают стать полноправными гражданами страны. Голосование по ним в Палате представителей должно пройти в ближайшие дни. Демократы резко выступают против предложений правящей партии.

Как сообщал УНН, в ФБР все еще работает сотрудник, который планировал воспрепятствовать избранию Трампа.