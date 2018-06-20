CNN: в ФБР все ще працює співробітник, який планував перешкодити обранню Трампа

За її даними, Стржок був переведений до відділу кадрів і продовжує числитися співробітником ФБР. При цьому у відношенні до нього ведеться розслідування на предмет дотримання ним його професійних обов’язків. Як повідомили джерела CNN, в п’ятницю Стржок був виведений з будівлі ФБР в супроводі неназваних осіб. За даними каналу, це пов’язано з розглядом.

“Як і протягом останніх 20 років, Пітер Стржок з гордістю продовжує залишатися агентом ФБР, який хоче і далі працювати для того, щоб забезпечувати безпеку американського народу”, — наводить телеканал слова його адвоката Ейтана Гьольмана.

Стржок займався в ФБР питаннями контррозвідки, а також працював в команді спецпрокурора Роберта Мюллера. Стржок також брав участь в розгляді справ за використанням екс-держсекретарем США Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для службового листування. Раніше в ЗМІ потрапило електронне листування Стржока і його колеги, юриста ФБР Лізи Пейдж, з якою його пов’язували романтичні відносини. У листах, датованих 2016 роком, Стржок стверджував, що Трамп “не стане” президентом, заявляючи також про намір “зупинити це”.

Як повідомляв УНН, Трамп обурений масштабами витоків даних зі ФБР у ліберальні ЗМІ.