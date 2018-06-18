Трамп обурений масштабами витоків даних зі ФБР у ліберальні ЗМІ

“Чому ФБР передавало настільки багато інформації брехливої ​​пресі. Вони не повинні цього робити, адже ми знаємо, що брехливі ЗМІ, які є ворогами народу, давали власну інтерпретацію цього — правда для них нічого не значить!” — написав господар Білого дому.

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Нагадаємо, президент США неодноразово відкрито виступав з критикою на адресу ліберально налаштованих видань і телекомпаній, які критикують роботу його адміністрації і його самого. У січні поточного року Трамп оголосив переможців вигаданої ним премії “Fake News Awards”.

Що стосується ФБР, то раніше стало відомо, що колишній глава цього відомства Джеймс Комі сам організовував витік різного роду інформації у ЗМІ і дозволяв це робити своєму заступнику Ендрю Маккейбу, який також уже не працює в ФБР.