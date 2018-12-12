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Трамп подписал законопроект о предоставлении помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, во вторник, подписал законопроект о предоставлении гуманитарной помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке, а также о борьбе с теми, кто виноват в этом преступлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Белого дома.

Трамп подписал законопроект о предоставлении помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке

Инициатива, кроме предоставления пострадавшим помощи, также обязывает вашингтонскую администрацию привлечь к ответственности боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые виновны в геноциде религиозных и этнических меньшинств Сирии и Ираке. Согласно законопроекту, будут также выделены средства для организаций, в том числе религиозных, которые оказывают гуманитарную помощь и помощь в стабилизации и восстановления региона.

США также будут оказывать поддержку организациям, которые проводят расследование в отношении лиц, "виновных в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений" в Сирии и Ираке.

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Как сообщал УНН, власти Сирии планирует открыть во всех регионах страны реабилитационные центры для лиц, пострадавших в ходе войны, в том числе для детей, находившихся у боевиков.

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