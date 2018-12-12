Трамп підписав законопроект про надання допомоги жертвам геноциду в Сирії та Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, у вівторок, підписав законопроект про надання гуманітарної допомоги жертвам геноциду в Сирії та Іраку, а також про боротьбу з тими, хто винен в цьому злочині. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Білого дому.
Ініціатива, крім надання постраждалим допомоги, також зобов'язує вашингтонську адміністрацію притягнути до відповідальності бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", які винні в геноциді релігійних і етнічних меншин Сирії та Іраку. Згідно із законопроектом, будуть також виділені кошти для організацій, в тому числі релігійних, які надають гуманітарну допомогу та допомогу в стабілізації і відновлення регіону.
США також будуть надавати підтримку організаціям, які проводять розслідування у відношенні осіб, "винних в скоєнні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів" в Сирії і Іраку.
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Як повідомляв УНН, влада Сирії планує відкрити в усіх регіонах країни реабілітаційні центри для осіб, які постраждали в ході війни, в тому числі для дітей, які перебували у бойовиків.