Трамп подписал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) после одобрения документа конгрессом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Белого дома в Twitter.
По словам Трампа, новый договор является "огромной победой" для американских производителей и работников автомобильной промышленности.
"USMCA — это ультрасовременное соглашение, которое защищает, оберегает и служит великим людям нашей страны", — заявил Трамп.
Напомним, USMCA сменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), подписанное в 1992 году. USMCA призван обеспечить новые рабочие места в США и улучшить защиту для американцев.