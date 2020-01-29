Трамп подписал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

По словам Трампа, новый договор является "огромной победой" для американских производителей и работников автомобильной промышленности.

"USMCA — это ультрасовременное соглашение, которое защищает, оберегает и служит великим людям нашей страны", — заявил Трамп.

Напомним, USMCA сменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), подписанное в 1992 году. USMCA призван обеспечить новые рабочие места в США и улучшить защиту для американцев.