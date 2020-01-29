Трамп підписав нову торговельну угоду з Мексикою і Канадою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав нову тристоронню угоду про вільну торгівлю між Мексикою, США і Канадою (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA) після схвалення документа конгресом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Білого дому в Twitter.
За словами Трампа, новий договір є "величезною перемогою" для американських виробників і працівників автомобільної промисловості.
"USMCA - це ультрасучасна угода, яка захищає, оберігає і служить великим людям нашої країни", - заявив Трамп.
Нагадаємо, USMCA замінить Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), підписану в 1992 році. USMCA покликаний забезпечити нові робочі місця в США і поліпшити захист для американців.