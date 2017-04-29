Д.Трамп подписал краткосрочный бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о краткосрочном бюджете до 5 мая, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Мероприятие призвано дать конгресса дополнительное время для принятия долгосрочного бюджета.
Ранее сообщалось, что 28 апреля истекает срок, в который конгресс США должен принять федеральный бюджет на 2017 финансовый год. В случае если этого не произойдет, работа американского правительства может быть остановлена.
Также Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 работников Госдепа в рамках сокращения бюджета ведомства на следующий финансовый год.
Напомним, что президент США Д.Трамп отменил решение своего предшественника Обамы, которое касалось запрета добычи нефти и газа в шельфовых месторождениях в прибрежных зонах США.