Д.Трамп підписав короткостроковий бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про короткостроковому бюджеті до 5 травня, передає УНН з посиланням на Reuters.
Захід покликаний дати конгресу додатковий час для прийняття довгострокового бюджету.
Раніше повідомлялося, що 28 квітня закінчується термін, в який конгрес США повинен прийняти федеральний бюджет на 2017 фінансовий рік. У разі якщо цього не відбудеться, робота американського уряду може бути зупинена.
Також Держсекретар США Рекс Тіллерсон запропонував скоротити 2300 працівників Держдепу в рамках скорочення бюджету відомства на наступний фінансовий рік.
Нагадаємо, що президент США Д.Трамп скасував рішення свого попередника Б.Обами, яке стосувалося заборони видобутку нафти та газу в шельфових родовищах в прибережних зонах США.