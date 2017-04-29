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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Д.Трамп підписав короткостроковий бюджет

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав законопроект про короткостроковому бюджеті до 5 травня, передає УНН з посиланням на Reuters.

Д.Трамп підписав короткостроковий бюджет

Захід покликаний дати конгресу додатковий час для прийняття довгострокового бюджету.

Раніше повідомлялося, що 28 квітня закінчується термін, в який конгрес США повинен прийняти федеральний бюджет на 2017 фінансовий рік. У разі якщо цього не відбудеться, робота американського уряду може бути зупинена.

Також Держсекретар США Рекс Тіллерсон запропонував скоротити 2300 працівників Держдепу в рамках скорочення бюджету відомства на наступний фінансовий рік.

Нагадаємо, що президент США Д.Трамп скасував рішення свого попередника Б.Обами, яке стосувалося заборони видобутку нафти та газу в шельфових родовищах в прибережних зонах США.

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