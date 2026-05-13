Трамп обвинил СМИ США в государственной измене из-за новостей об Иране

Президент США Дональд Трамп обвинил отдельные американские средства массовой информации в государственной измене. Он заявил, что "те журналисты, которые распространяют информацию о восстановлении военного потенциала Ирана, являются государственными изменниками", сообщает УНН со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Пост на странице Трампа в соцсети появился после сообщений в СМИ о том, что Иран восстановил доступ к большинству ракетных баз и сохранил около 70% своего довоенного арсенала пусковых установок и ракет.

Президент США назвал авторов таких новостей "трусами, болеющими против собственной страны".

Когда Fake News (фейковые новости - ред.) заявляют, что иранский враг имеет успехи против нас в военном плане, это фактически государственная измена, поскольку это настолько лживое и даже абсурдное заявление. Они способствуют и потакают врагу. Это лишь дает Ирану ложную надежду там, где ее вообще не должно быть. Это американские трусы, которые болеют против нашей страны. У Ирана было 159 кораблей в своем флоте - теперь каждый без исключения корабль покоится на дне моря. У них нет флота, их военно-воздушные силы уничтожены, все технологии потеряны, их "лидеров" больше нет с нами, а страна – это экономическая катастрофа. Только неудачники, неблагодарные и глупцы способны выступать с аргументами против Америки - заявил Трамп в своем посте.

Иран сохранил до 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям Трампа о «полном разгроме» — NYT