$44.080.0151.580.08
Трамп о войне против Ирана: США уже победили, но я хочу победить с большим преимуществом

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Трамп заявил о разгроме иранского флота и руководства в результате ударов США. Для завершения войны он требует полного отказа Тегерана от ядерного оружия.

Соединенные Штаты уже нанесли решающий удар по военным и руководству Ирана, но конфликт не может закончиться, пока Тегерану не будет навсегда запрещено получение ядерного оружия. Об этом в интервью Newsmax заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, американские военные уничтожили иранский флот и воздушные силы.

Мы уже победили, но я хочу победить с большим преимуществом. ... Если посмотреть на их зенитное оборудование, их радиолокационное оборудование, их руководство... Их руководство уничтожено. Мы уничтожили все

— сказал глава Белого дома.

Он назвал Иран сильно ослабленным как в военном, так и в экономическом плане, заявив, что только твердые гарантии против ядерной разработки обеспечат долгосрочный результат. Трамп подчеркнул, что возможности Ирана восстановиться после нанесенного ущерба значительно ухудшились.

Если мы уйдем сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться, если они вообще смогут восстановиться. ... Но на самом деле этого недостаточно. Нам нужны гарантии, что у них никогда не будет ядерного оружия

— акцентировал президент США.

Он предположил, что Иран использует ядерное оружие, если его получит, "и мы не дадим им шанса это сделать".

Напомним

По информации Bloomberg, США планируют развернуть ракеты Dark Eagle для ударов по целям в глубине Ирана. Дальность нового гиперзвукового оружия превышает 2700 километров.

