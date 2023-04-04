Трамп не признал себя виновным, покинул здание суда и направился во Флориду

Детали

Слушание по обвинениям началось около 14.30 по восточному времени после ареста Трампа в здании суда Манхэттена. Он вышел из здания суда незадолго до 15:30 по восточноевропейскому времени, чтобы вернуться в свой клуб Mar-a-Lago во Флориде, пишет CNBC.

Покидая зал суда, он не делал никаких заявлений.

Бывший президент не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения, сообщает источник CNN.

Дата следующего личного слушания по делу бывшего президента Дональда Трампа назначена на 4 декабря в Нью-Йорке.

Историческое обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа было раскрыто и теперь обнародовано.

Прокуратура утверждала, что Трамп был частью незаконного плана сокрытия информации, включая незаконный платеж в размере 130 000 долларов, который был заказан обвиняемым для сокрытия негативной информации, которая могла бы навредить его кампании. Причина, по которой он совершил преступление по фальсификации деловой документации, частично заключалась в том, чтобы продвигать свою кандидатуру, как утверждается в обвинительном заключении.

Уголовные обвинения вытекают из расследования окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга о выплатах за молчание, сделанных во время президентской кампании 2016 года женщинам, которые утверждали, что имели внебрачные связи с Трампом, что он отрицает.

Трамп отрицает все нарушения, и его адвокаты заявили, что будут бороться за снятие обвинений.