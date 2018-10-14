Трамп не исключил отставки главы Минобороны США

"Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду", - сказал президент США.

"Однако генерал Маттис хороший человек. Мы с ним хорошо ладим. Он может уйти. Я имею в виду, что на определенном этапе все идут, все, люди идут - это Вашингтон", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в отставку министра ВВС Хезер Уилсон из-за ее несогласия с планом по формированию Космического командования ВС страны.