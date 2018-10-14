Трамп не виключив відставки глави Міноборони США

"Можливо, що він піде. Я думаю, що він свого роду демократ, якщо ви хочете знати правду", - сказав президент США.

"Однак генерал Меттіс хороша людина. Ми з ним добре ладнаємо. Він може піти. Я маю на увазі, що на певному етапі усі йдуть, усі, люди йдуть - це Вашингтон", - додав Трамп.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки у відставку міністра ВПС Хезер Вілсон через її незгоду з планом по формуванню Космічного командування ЗС країни.