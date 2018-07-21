Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к Путину

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38285 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102001 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168906 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153268 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181181 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к Путину

Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к Путину

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп обвинил в лицемерии СМИ, которые критикуют его за мягкость в отношении к президенту России Владимиру Путину. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Меня резко критиковали лживые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким (Чен Ыном)? Лицемеры!” — написал Трамп.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Как сообщал УНН, Республиканская партия США проведет свой очередной съезд для выдвижения кандидата на пост президента в 2020 году в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Как сообщило агентство Reuters, такое решение было принято в пятницу на заседании Национального комитета республиканцев в Остине (штат Техас).

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