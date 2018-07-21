Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к Путину

“Меня резко критиковали лживые СМИ за то, что я был слишком добр к президенту Путину. Раньше это бы называлось дипломатией. Если бы я был хлесток и агрессивен, меня бы критиковали за излишнюю жесткость. Помните, как они говорили, что я вел себя слишком жестко с председателем Ким (Чен Ыном)? Лицемеры!” — написал Трамп.

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.

Как сообщал УНН, Республиканская партия США проведет свой очередной съезд для выдвижения кандидата на пост президента в 2020 году в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Как сообщило агентство Reuters, такое решение было принято в пятницу на заседании Национального комитета республиканцев в Остине (штат Техас).