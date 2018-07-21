Трамп назвав лицемірами тих, хто критикує його за м'якість у ставленні до Путіна

“Мене різко критикували брехливі ЗМІ за те, що я був занадто добрий до президента Путіна. Раніше це б називалося дипломатією. Якби я був хльосткий і агресивний, мене б критикували за надмірну жорсткість. Пам’ятаєте, як вони говорили, що я поводився занадто жорстко з головою Кім (Чен Ином)? Лицеміри!” — написав Трамп.

16 липня в Гельсінкі пройшли переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це був перший повноформатний російсько-американський саміт з моменту обрання Трампа президентом США в 2016 році. До цього контакти двох лідерів проходили на полях багатосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНН, Республіканська партія США проведе свій черговий з’їзд для висунення кандидата на пост президента в 2020 році в місті Шарлотт в штаті Північна Кароліна. Як повідомило агентство Reuters, таке рішення було прийнято в п’ятницю на засіданні Національного комітету республіканців в Остіні (штат Техас).