Трамп приказал оказать помощь штату Аляска после мощного землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение предоставить федеральную помощь властям штата Аляска в связи с мощным землетрясением, которое прошло в ночь с пятницы на субботу, сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия... В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации”, — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Напомним, около 40 афтершоков зарегистрировали в течение трех часов после подземного толчка магнитудой 7,2 в американском штате Аляска.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу на юге штата Аляска, существует угроза цунами.
После чего, губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате в связи с землетрясением