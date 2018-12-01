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Трамп наказав надати допомогу штату Аляска після потужного землетрусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп дав розпорядження надати федеральну допомогу владі штату Аляска в зв'язку з потужним землетрусом, який пройшов в ніч з п'ятниці на суботу, повідомила прес-служба Білого дому, інформує УНН.

“Президент доручив міністерству внутрішньої безпеки США і Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях спільно координувати зусилля для надання допомоги при ліквідації наслідків стихійного лиха... Зокрема, Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях вповноважено на свій розсуд використовувати обладнання та ресурси, необхідні для боротьби з наслідками надзвичайної ситуації”, — йдеться в заяві прес-служби Білого дому.

Нагадаємо, приблизно 40 афтершоків зареєстрували протягом трьох годин після підземного поштовху магнітудою 7,2 в американському штаті Аляска.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 7,2 стався у п’ятницю на півдні штату Аляска, існує загроза цунамі.

Після чого, губернатор Аляски Білл Уокер оголосив режим надзвичайної ситуації у цьому американському штаті у зв’язку зі землетрусом

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